Domenica notte, una donna di 97 anni ha trascorso più di 36 ore in pronto soccorso prima di trovare un letto disponibile. Gli operatori spiegano che i medici di turno erano solo due, invece di quattro come dovrebbe essere. La lunga attesa ha messo a dura prova l’anziana e sollevato nuove preoccupazioni sulla gestione delle emergenze.

Imola, 28 gennaio 2026 – Torna a farsi complicata la situazione del pronto soccorso all’ospedale Santa Maria della Scaletta. A pagarne le conseguenze è stata in questi giorni una 97enne alla quale alla fine è stata diagnosticata una severa polmonite, ma che ha dovuto attendere un giorno e mezzo prima di essere ricoverata in reparto. In particolare, domenica gli accessi sono stati 134, con 22 ricoveri; lunedì gli accessi sono saliti a 146, con 24 persone – in molti casi anziane – per le quali si è reso necessario il ricovero. Tale contingenza, legata secondo l’Ausl “in larga parte al protrarsi del picco epidemico stagionale”, ha determinato a detta della stessa Azienda sanitaria “oggettive difficoltà nel reperimento immediato di posti letto nei reparti e, di conseguenza, una permanenza di alcune persone assistite in pronto soccorso superiore a quelli che sono gli standard del nostro ospedale”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pronto soccorso, odissea di una 97enne con polmonite: oltre 36 ore per un letto

Approfondimenti su Pronto Soccorso Odissea

Una donna di 97 anni ha trascorso più di 36 ore in barella prima di trovare un posto letto all’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pronto Soccorso Odissea

Argomenti discussi: Pronto soccorso in crisi, l’odissea di una 97enne: oltre 36 ore per un letto; Il dolore al ginocchio, i rimbalzi da un ospedale all’altro, la morte: la famiglia di Lorenzo Malaraggia chiede verità; Barcellona, paziente con politrauma deve aspettare 7 giorni per il ricovero in reparto; Ernia da rimuovere entro due mesi: aspetta di essere operato da 8 anni.

Pronto soccorso in crisi, l’odissea di una 97enne: oltre 36 ore per un lettoAll’anziana era stata diagnosticata una severa polmonite, ma ha dovuto attendere. L’Ausl: Nel weekend quota significativa di bisogni assistenziali complessi. Tra domenica e lunedì quasi 300 accessi ... msn.com

Morto l’uomo malato di tumore lasciato a terra in Pronto soccorso: la foto della vergogna a SenigalliaFranco Amoroso aveva 60 anni, la sua immagine in sala d’aspetto aveva fatto il giro dell’Italia. In ospedale non c’erano più barelle. L’indagine Ast: Protocollo rispettato ... ilrestodelcarlino.it

Franco non ce l’ha fatta: morto il malato oncologico che si era sdraiato per terra dopo ore di attesa in Pronto soccorso a Senigallia (Ancona): Non ce l’ha fatta Franco Amoroso a vedere l’esito delle verifiche interne disposte dall’Ast Ancona. Non ce l’ha fatta a c - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Marche, morto il paziente del #prontosoccorso di #Senigallia #27gennaio #Tv2000 #sanità @tg2000it x.com