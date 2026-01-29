85 secondi alla catastrofe globale | l’inquietante aggiornamento degli scienziati al Doomsday clock l’orologio dell’apocalisse

Le lancette del Doomsday Clock sono state spostate avanti di 85 secondi, portando l’orologio dell’apocalisse a un passo dalla mezzanotte. Gli scienziati avvertono che il rischio di una catastrofe globale è più vicino di quanto sembri. La decisione di anticipare le lancette riflette le preoccupazioni per le tensioni internazionali, i cambiamenti climatici e lo sviluppo di nuove tecnologie che aumentano la minaccia. Ora il tempo sta per scadere, e la domanda è se l’umanità riuscirà a fermare l’orologio

L'apocalisse non è mai stata così vicina. Le lancette del Doomsday Clock, che ticchettano la sorte dell'umanità al ritmo del progresso e delle nuove tecnologie che via via implementiamo, sono state portate avanti. Mancano adesso solo 85 secondi alla mezzanotte, ora simbolica della catastrofe globale. Con lo sguardo severo gli scienziati del The Bulletin of the Atomic Scientists, organizzazione no profit fondata nel 1947, hanno aggiornato l'orologio ideato da scienziati come Albert Einstein e J. Robert Oppenheimer dopo la tragedia nucleare di Hiroshima e Nagasaki. Un campanello d'allarme simbolico per farci aprire gli occhi su come alcune invenzioni che stiamo sviluppando ci stiano avvicinando all'autodistruzione.

