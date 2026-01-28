L’orologio dell’Apocalisse a 85 secondi dalla fine | mai così vicini alla catastrofe

L’orologio dell’Apocalisse segna ora 85 secondi prima della mezzanotte. È il momento più vicino alla catastrofe mai raggiunto, secondo gli esperti. La notizia ha fatto il giro del mondo e ha fatto tremare chiunque segua le vicende globali. Le autorità e gli scienziati sono in allerta, mentre si cercano soluzioni per evitare il peggio.

Il 27 gennaio 2026 è arrivato un annuncio che ha fatto tremare il mondo: l’orologio dell’Apocalisse ha segnato 85 secondi prima della mezzanotte, il punto più vicino alla fine mai registrato. Quattro secondi in meno rispetto all’anno scorso potrebbero sembrare poca cosa, ma rappresentano un salto drammatico verso il baratro. Ma cos’è esattamente questo orologio? Si tratta di un simbolo creato nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientists, un’organizzazione fondata da giganti come Albert Einstein e Robert Oppenheimer subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. La mezzanotte rappresenta l’autodistruzione dell’umanità, e le lancette indicano quanto siamo vicini a quel momento. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’orologio dell’Apocalisse a 85 secondi dalla fine: mai così vicini alla catastrofe Approfondimenti su Apocalisse Orologio Orologio dell’Apocalisse a 85 secondi da mezzanotte: mai così vicino alla “catastrofe globale” Questa notte l’Orologio dell’Apocalisse segna il suo record più vicino alla mezzanotte: le lancette sono a soli 85 secondi, il punto più basso mai raggiunto da quando il simbolo della fine del mondo è stato istituito. Orologio dell’Apocalisse 2026, il mondo è a 85 secondi dalla mezzanotte nucleare: “È il valore più vicino alla catastrofe che si sia mai visto” L’Orologio dell’Apocalisse indica che il mondo è a 85 secondi dalla mezzanotte nucleare, il valore più vicino alla catastrofe mai registrato. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Apocalisse Orologio Argomenti discussi: L'Orologio dell'Apocalisse mai così vicino a mezzanotte, lancette a 85 secondi; L'Orologio dell'Apocalisse mai così vicino alla mezzanotte; L'orologio dell'Apocalisse si avvicina a mezzanotte e alla catastrofe; L'Orologio dell'Apocalisse mai così vicino alla mezzanotte. Quant’è lontana la Fine del mondo? L’annuncio oggi alle 16:00 DIRETTAQuanto tempo manca alla fine del mondo? Alle 16 ora italiana, in diretta streaming, sarà aggiornato l’Orologio dell’Apocalisse, il metaforico strumento che misura il tempo, e il pericolo, che si ... ansa.it L'Orologio dell'Apocalisse mai così vicino a mezzanotte, lancette a 85 secondiL'Orologio dell'Apocalisse è più vicino che mai alla mezzanotte. ansa.it "85 secondi alla mezzanotte" L'Orologio dell'Apocalisse è più vicino che mai alla mezzanotte. Le sue lancette sono state spostate in avanti da 89 a 85 secondi alla mezzanotte che simboleggia la catastrofe globale. Lo annuncia il Bulletin of the atomic scientist - facebook.com facebook Oggi il @BulletinAtomic ha spostato le lancette dell'Orologio dell'Apocalisse da 89 a 85 secondi alla mezzanotte: mai l'umanità è stata così vicina alla possibilità di una #guerranucleare, secondo gli scienziati atomici. Ma i governi pensano al #riarmo, anziché x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.