Questa notte l’Orologio dell’Apocalisse segna il suo record più vicino alla mezzanotte: le lancette sono a soli 85 secondi, il punto più basso mai raggiunto da quando il simbolo della fine del mondo è stato istituito. La notizia circola subito, mentre gli esperti avvertono che il rischio di una catastrofe globale sembra più imminente che mai.

L’Orologio dell’Apocalisse (Doomsday Clock) avanza ancora e segna un nuovo record: le lancette sono state portate a 85 secondi dalla mezzanotte, la soglia simbolica che rappresenta una catastrofe globale. È la posizione più vicina di sempre da quando questo indicatore è stato creato nel 1947. L’orologio viene aggiornato periodicamente da un gruppo di esperti legati al mondo scientifico e della sicurezza internazionale. Il punto non è indovinare il futuro, ma dire: quanto siamo vicini a scenari irreversibili se continuiamo così. La “mezzanotte” è un simbolo: rappresenta l’insieme dei rischi esistenziali che potrebbero portare a un collasso su scala globale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Orologio dell’Apocalisse a 85 secondi da mezzanotte: mai così vicino alla “catastrofe globale”

Approfondimenti su Orologio DellApocalisse

L’Orologio dell’Apocalisse indica che il mondo è a 85 secondi dalla mezzanotte nucleare, il valore più vicino alla catastrofe mai registrato.

Il Doomsday Clock si avvicina alla mezzanotte, riflettendo le crescenti tensioni legate a armi nucleari, cambiamenti climatici e disinformazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

L’Orologio dell’Apocalisse – Quanto Siamo Vicini alla Fine

Ultime notizie su Orologio DellApocalisse

Argomenti discussi: L'orologio dell'Apocalisse si avvicina a mezzanotte e alla catastrofe; L'Orologio dell'Apocalisse mai così vicino a mezzanotte, lancette a 85 secondi; L'Orologio dell'Apocalisse mai così vicino alla mezzanotte; Orologio dell’Apocalisse, lancette più vicine alla Mezzanotte (solo 85 secondi).

L'Orologio dell'Apocalisse mai così vicino a mezzanotte, lancette a 85 secondiL'Orologio dell'Apocalisse è più vicino che mai alla mezzanotte. ansa.it

Quant’è lontana la Fine del mondo? L’annuncio oggi alle 16:00 DIRETTAQuanto tempo manca alla fine del mondo? Alle 16 ora italiana, in diretta streaming, sarà aggiornato l’Orologio dell’Apocalisse, il metaforico strumento che misura il tempo, e il pericolo, che si ... ansa.it

L'Orologio dell'Apocalisse è più vicino che mai alla mezzanotte. Le sue lancette sono state spostate in avanti da 89 a 85 secondi verso la mezzanotte che simboleggia la catastrofe globale. Lo annuncia il Bulletin of the atomic scientists fondato nel 1945 da A - facebook.com facebook

Oggi il @BulletinAtomic ha spostato le lancette dell'Orologio dell'Apocalisse da 89 a 85 secondi alla mezzanotte: mai l'umanità è stata così vicina alla possibilità di una #guerranucleare, secondo gli scienziati atomici. Ma i governi pensano al #riarmo, anziché x.com