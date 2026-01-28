Fico turbato dalla salute mentale di Trump Il premier polacco nega | Bugie

Robert Fico si difende e smentisce le voci che lo danno turbato dalla salute mentale di Donald Trump. Il premier slovacco ha negato tutto, parlando di notizie inventate e senza fondamento. La polemica era scoppiata dopo un articolo di Politico, che aveva riferito di un suo ritorno da Mar-a-lago visibilmente scosso. Fico ha ribadito di non aver mai avuto alcun problema, chiarendo di essere tranquillo e di non aver mai messo in discussione la salute di Trump.

Roma, 28 gennaio 2026 – Robert Fico ha smentito quanto ricostruito da Politico, secondo cui il premier slovacco è tornato da Mar-a-lago "traumatizzato" dalle condizioni della salute mentale di Donald Trump. "Nessuno ha sentito nulla, nessuno ha visto nulla, non ci sono testimoni, ma nulla ha impedito al portale Politico di inventare bugie" ha scritto il premier slovacco in un tweet, precisando di non essere intervenuto al vertice straordinario sulle relazioni Ue-Usa né di aver parlato "informalmente" con gli altri leader della visita negli Stati Uniti. Secondo il premier, le 'bugie' riportate da Politico hanno come unico obiettivo quello di "distruggere le relazioni costruttive che la Slovacchia ha con tutti e quattro gli angoli del mondo".

