Dino Zoff mette in chiaro che il Milan può giocarsi lo scudetto. L’ex portiere campione del mondo sottolinea come l’attaccante portoghese possa fare la differenza, insieme a due altri fattori che potrebbero decidere il campionato. La corsa si fa più aperta e interessante, con i rossoneri pronti a mettere in difficoltà le avversarie.

Zoff, che in bianconero da calciatore ha vinto 6 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Europea, ha rilasciato, questa mattina, una lunga intervista al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, in cui ha parlato di vari argomenti. Tra questi, la lotta Scudetto in Serie A tra Inter (prima in classifica a 52 punti), Milan (secondo a 47), Roma e Napoli (43) e Juve (42). Alla domanda 'c'è pure il Milan per lo Scudetto?', Zoff - che, successivamente, da allenatore in Serie A di Juventus (1988-1990), Lazio (1990-1994, poi nel 1997 e nel 2001) e Fiorentina (2005), ha vinto una Coppa Italia e una Coppa UEFA con la 'Vecchia Signora' - non ha avuto dubbi a riguardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zoff: “Scudetto, c’è anche il Milan. Sarà decisivo Leao”. Poi elenca altri due fattori

Approfondimenti su Leao Milan

Il Milan di Allegri si distingue per stabilità e solidità, evidenziate dai 21 risultati utili consecutivi in Serie A.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Leao Milan

Argomenti discussi: Zoff Contro il Chelsea missione possibile. Punto sul Napoli e su Antonio Conte; Juventus - Napoli 3-5: show azzurro a Torino; Zoff su Skorupski e Ravaglia A Genova l’errore c’è. Lasciatevi tutto alle spalle.

Zoff: Conte fa ancora la differenza. Scudetto al Milan? Sarà decisivo LeaoDino Zoff appartiene alla categoria dei portieri vecchia scuola, quelli che facevano parte di un calcio che oggi non c'è più. Intervistato. tuttomercatoweb.com

Zoff: Se c'è anche il Milan per lo scudetto? Sarà decisivo Leao. Il distacco non è così ampio e Allegri non gioca le coppeDino Zoff, grande ex portiere, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha parlato di vari argomenti, tra cui anche la lotta per lo scudetto in Serie A. C'è pure il ... milannews.it

Zoff crede nel Milan per lo scudetto: "Il distacco non è così ampio e non gioca le coppe" x.com

Zoff esalta Leao: “Può cambiare la corsa scudetto” #MilanPress facebook