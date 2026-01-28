Zoff | Il calcio deve tornare allo spettacolo Napoli in difficoltà ma può battere il Chelsea

Zoff torna a parlare del calcio e dice che deve tornare a essere uno spettacolo. Nel frattempo, il Napoli attraversa un momento difficile, ma ha ancora le forze per battere il Chelsea. Il grande ex guarda con attenzione e spera in una reazione della squadra partenopea.

Non si perde una partita e continua a osservare il calcio con lo sguardo di chi quel mondo lo sente ancora suo. Dino Zoff, che tra un mese compirà 84 anni, analizza il presente del pallone tra Champions League, Serie A e Nazionale. «Il calcio è la mia passione», racconta in un'intervista a la Repubblica, «ma oggi lo trovo meno spettacolare quando si esagera con il possesso palla: mancano le grandi giocate, i contrasti veri». La nuova formula della Champions convince l'ex portiere e commissario tecnico.

Nella fase a gironi della Champions League, il Napoli si trova in una posizione difficile dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bilbao, che complica ulteriormente il cammino dei partenopei.

Il Napoli possiede il miglior organico e allenatore, ma la classifica e il gioco indicano che Chivu potrebbe superare Conte.

Pagina 2 | Zoff: Stimo Yildiz anche come uomo: va blindato. Critiche a Di Gregorio? Alla Juve è normaleLa leggenda azzurra celebra il talento turco: È la ciliegina sulla torta di un gruppo forte. Spalletti ha riportato la squadra sulla retta via. Scudetto? Si può fare ... tuttosport.com

Enrico Albertosi e Dino Zoff sono due dei più grandi portieri nella storia del calcio italiano, entrambi protagonisti degli anni ’60 e ‘70, con carriere che si sono intrecciate soprattutto in Nazionale, dove hanno dato vita a una celebre rivalità per il posto da titolare. - facebook.com facebook