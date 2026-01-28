Zoff | Il calcio deve tornare allo spettacolo Napoli in difficoltà ma può battere il Chelsea
Zoff torna a parlare del calcio e dice che deve tornare a essere uno spettacolo. Nel frattempo, il Napoli attraversa un momento difficile, ma ha ancora le forze per battere il Chelsea. Il grande ex guarda con attenzione e spera in una reazione della squadra partenopea.
"> Non si perde una partita e continua a osservare il calcio con lo sguardo di chi quel mondo lo sente ancora suo. Dino Zoff, che tra un mese compirà 84 anni, analizza il presente del pallone tra Champions League, Serie A e Nazionale. «Il calcio è la mia passione», racconta in un’intervista a la Repubblica, «ma oggi lo trovo meno spettacolare quando si esagera con il possesso palla: mancano le grandi giocate, i contrasti veri». La nuova formula della Champions convince l’ex portiere e commissario tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Champions: il Napoli stasera è fuori, l'Atalanta lo inguaia ulteriormente. La squadra di Conte deve battere il Chelsea
Nella fase a gironi della Champions League, il Napoli si trova in una posizione difficile dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bilbao, che complica ulteriormente il cammino dei partenopei.
Il Napoli ha il migliore organico e il miglior allenatore, ma classifica e gioco dicono che Chivu può battere Conte
Il Napoli possiede il miglior organico e allenatore, ma la classifica e il gioco indicano che Chivu potrebbe superare Conte.
