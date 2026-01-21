Champions | il Napoli stasera è fuori l’Atalanta lo inguaia ulteriormente La squadra di Conte deve battere il Chelsea

Nella fase a gironi della Champions League, il Napoli si trova in una posizione difficile dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bilbao, che complica ulteriormente il cammino dei partenopei. La squadra di Conte, invece, si prepara a affrontare il Chelsea con l’obiettivo di mantenere vive le speranze di qualificazione. La competizione si fa sempre più impegnativa e richiede attenzione e determinazione da parte di tutte le squadre coinvolte.

Champions, l’Atalanta perde col Bilbao e inguaia ulteriormente il Napoli. La squadra di Conte deve battere il Chelsea L’Atalanta ha messo ulteriormente nei guai il Napoli. La sconfitta interna col Bilbao per 2-3 ha lanciato la squadra basca al 23esimo posto facendo scivolare il Napoli al 25esimo e quindi al momento prima squadra non qualificata. A questo punto il Napoli per qualificarsi ha solo una strada da percorrere: battere il Chelsea mercoledì prossimo nella serata in cui tutte le partite si giocheranno in contemporanea. Con una vittoria, il Napoli sarebbe dentro, finirebbe a 11 punti. Il Chelsea stasera ha battuto 1-0 il Pafos, è ottavo in classifica, e a Napoli si gioca la possibilità di qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

