Il Napoli possiede il miglior organico e allenatore, ma la classifica e il gioco indicano che Chivu potrebbe superare Conte. L’Inter, grazie alla vittoria contro il Genoa e alle contemporanee frenate di Milan e Napoli, si prende la testa della Serie A, alimentando un duello appassionante per il vertice.

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha il migliore organico e il miglior allenatore, ma classifica e gioco dicono che Chivu può battere Conte

L’Inter vince inc asa del Genoa e, approfittando del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli, vola in vetta alla classifica di Serie A. Giancarlo Padovan sul Messaggero Veneto commenta questa situazione e parla di Conte e Chivu “tra Milan e Napoli, va tracciata una differenza. I rossoneri hanno sprecato con le medie e con le piccole, mentre hanno vinto con tutte le grandi. Il Napoli, invece, è in crisi nera. Non solo ha perso due partite consecutive dopo aver battuto, con grande fatica, la Juventus, ma è in una fase di completa apatia. Non mancano solo le energie (e questo sarebbe comprensibile visto che da tre gare giocano sempre gli stessi), ma le idee, una scossa nervosa, un impulso dalla panchina. Ilnapolista.it

??' ???????????????? '???????????????????? ??

L'ex Napoli Portanova: "Sono convinto che Conte farà questa cosa ad Udine" - Daniele Portanova, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. msn.com