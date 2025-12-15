Il Napoli ha il migliore organico e il miglior allenatore ma classifica e gioco dicono che Chivu può battere Conte
Il Napoli possiede il miglior organico e allenatore, ma la classifica e il gioco indicano che Chivu potrebbe superare Conte. L’Inter, grazie alla vittoria contro il Genoa e alle contemporanee frenate di Milan e Napoli, si prende la testa della Serie A, alimentando un duello appassionante per il vertice.
L’Inter vince inc asa del Genoa e, approfittando del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli, vola in vetta alla classifica di Serie A. Giancarlo Padovan sul Messaggero Veneto commenta questa situazione e parla di Conte e Chivu “tra Milan e Napoli, va tracciata una differenza. I rossoneri hanno sprecato con le medie e con le piccole, mentre hanno vinto con tutte le grandi. Il Napoli, invece, è in crisi nera. Non solo ha perso due partite consecutive dopo aver battuto, con grande fatica, la Juventus, ma è in una fase di completa apatia. Non mancano solo le energie (e questo sarebbe comprensibile visto che da tre gare giocano sempre gli stessi), ma le idee, una scossa nervosa, un impulso dalla panchina. Ilnapolista.it
??' ???????????????? '???????????????????? ??
L'ex Napoli Portanova: "Sono convinto che Conte farà questa cosa ad Udine" - Daniele Portanova, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. msn.com
Benfica-Napoli, Mourinho: "Cambiando il sistema di gioco, gli azzurri sono diventati più forti" - Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i partenopei ... napolitoday.it
NAPOLI E’ STATA UFFICIALMENTE DICHIARATA LA CITTA’ MIGLIORE AL MONDO IN CUI MANGIARE Un riconoscimento che onora la nostra identità L’inserimento della cucina italiana nel Patrimonio Immateriale dell’UNESCO rappresenta un traguardo - facebook.com facebook