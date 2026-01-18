Zirkzee Juve torna di moda il nome della punta del Manchester United? La Vecchia Signora monitora la situazione | cosa succede

Il nome di Joshua Zirkzee torna a circolare tra i rumors di mercato della Juventus. L’attaccante, attualmente al Manchester United, cerca una nuova opportunità per rilanciarsi dopo le esperienze in Premier e in prestito al Bologna. La società bianconera monitora attentamente la situazione, valutando eventuali opportunità di mercato. Intanto, Spalletti preferisce un profilo più fisico come Mateta, lasciando aperte diverse possibilità per il reparto offensivo.

Zirkzee Juve: l’ex Bologna cerca il rilancio dopo il flop in Premier, ma Spalletti preferisce una punta fisica come Mateta. Il casting per l’attacco della Juventus si arricchisce di una candidatura prestigiosa e affascinante, che stuzzica la fantasia dei tifosi e accende i riflettori sul mercato internazionale. Tra i profili valutati dall’Amministratore Delegato Damien Comolli per rinforzare il reparto avanzato a gennaio, spunta infatti il nome di Joshua Zirkzee. I numeri sono impietosi e testimoniano il suo malessere: appena 482 minuti giocati e solamente due gol realizzati in Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

