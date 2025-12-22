Opes il turno natalizio Zeta Club la marcia si ferma sul Cuscinetto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 9° giornata del Girone Centro del Carrello la Squadra Cuscinetto infligge il 1° ko in campionato alla capolista Zeta Club, 2-1, e si porta a -1 dalla vetta, Pupillo segna 1 gol e mezzo: nel primo tempo una sua conclusione viene spinta in rete da Occhi da zero metri e a metà ripresa la decide con un bolide di destro a mezza altezza, nel mezzo il pari dello Zeta Club con Vezzani ad inizio secondo tempo, ora in classifica Zeta Club 18, Squadra Cuscinetto 17. A quota 14 si avvicinano Streat, Fast Car e Dodicieventi. Lo Streat soffre nel primo tempo nel derby dei bar contro il Cicognani, che va al riposo sul 3-2 con le reti di De Sio, Mascellaro e Bagnardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

opes il turno natalizio zeta club la marcia si ferma sul cuscinetto

© Sport.quotidiano.net - Opes, il turno natalizio. Zeta Club, la marcia si ferma sul Cuscinetto

Leggi anche: Calcio a 5 Opes. La Coccinella e Zeta Club si sfideranno in semifinale

Leggi anche: Calcio a 5 Opes, eliminato lo Zeta Club. Coccinella e Fast Car si scontrano in finale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Opes, il turno natalizio. Zeta Club, la marcia si ferma sul Cuscinetto.

opes turno natalizio zetaOpes, il turno natalizio. Zeta Club, la marcia si ferma sul Cuscinetto - Fast Car ok in rimonta, tiene il passo il Bello Immobiliare sulla Baracca di Guendalo. sport.quotidiano.net

Calcio a 5 Opes. Zeta Club in fuga, rifila cinque reti al Fast Car - Nella 6° giornata del Girone Centro del Carrello lo Zeta Club va in fuga approfittando del turno di riposo dello Streat, sconfitto nel big match il Fast Car, 5- ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.