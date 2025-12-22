Opes il turno natalizio Zeta Club la marcia si ferma sul Cuscinetto
Nella 9° giornata del Girone Centro del Carrello la Squadra Cuscinetto infligge il 1° ko in campionato alla capolista Zeta Club, 2-1, e si porta a -1 dalla vetta, Pupillo segna 1 gol e mezzo: nel primo tempo una sua conclusione viene spinta in rete da Occhi da zero metri e a metà ripresa la decide con un bolide di destro a mezza altezza, nel mezzo il pari dello Zeta Club con Vezzani ad inizio secondo tempo, ora in classifica Zeta Club 18, Squadra Cuscinetto 17. A quota 14 si avvicinano Streat, Fast Car e Dodicieventi. Lo Streat soffre nel primo tempo nel derby dei bar contro il Cicognani, che va al riposo sul 3-2 con le reti di De Sio, Mascellaro e Bagnardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
