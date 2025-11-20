Pedullà controcorrente | Luis Henrique? Non mi sento di definirlo un flop di mercato vi spiego perché

Inter News 24 Pedullà si sbilancia e va controcorrente su Luis Henrique: secondo lui, l’esterno dell’Inter può fare meglio e lo dimostrerà. Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha condiviso le sue considerazioni sulla situazione di Luis Henrique all’ Inter. Nonostante l’investimento significativo da parte dei nerazzurri, circa 25 milioni di euro, il brasiliano ha giocato meno di quanto ci si aspettasse. Nel corso di un’analisi sul suo sito, Pedullà ha sottolineato le difficoltà del giocatore nell’adattarsi al ruolo richiesto dal tecnico Cristian Chivu. Nonostante questo, il giornalista ha avvertito che etichettare Henrique come flop sia prematuro, suggerendo che la sua situazione necessiti ancora di tempo per evolversi. 🔗 Leggi su Internews24.com

