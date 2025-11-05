Almasri la notizia é appena arrivata | è successo!

– Il recente arresto di Osama Njeem Almasri a Tripoli rappresenta un momento cruciale per il quadro politico e giudiziario della Libia. Almasri, ex generale e figura di spicco tra le forze di sicurezza locali, è stato fermato grazie alla cooperazione tra le autorità nazionali e la Corte Penale Internazionale (CPI). Fonti ufficiali confermano che l’operazione, seguita con attenzione anche dall’opinione pubblica italiana, è stata pianificata per mesi e si inserisce in una strategia più ampia di collaborazione transnazionale. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Almasri, la notizia é appena arrivata: è successo!

Approfondisci con queste news

Almasri è stato arrestato a Tripoli. A dare la notizia è l’emittente Lybia24. Il generale libico è accusato di tortura di detenuti nel carcere di Mitiga e di omicidio, per la morte di uno dei prigionieri sotto tortura. L’arresto nella capitale della Libia è avvenuto nell’amb - facebook.com Vai su Facebook

Nordio, Piantedosi e Mantovano salvati dalla maggioranza: No all'autorizzazione a procedere sul caso Almasri anche da renziani e Calenda - X Vai su X

Caso Almasri: la Camera salva Nordio, Piantedosi e Mantovano dal processo. Meloni presente in aula per blindare i suoi ministri - La Camera ha votato contro il processo nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e del sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso della scarcerazione del ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Caso Almasri, la Corte penale contro l’Italia: “Non ha rispettato gli obblighi internazionali” - Sulla liberazione del generale libico, l’Italia “è venuta meno agli obblighi internazionali”. Secondo ilfattoquotidiano.it

Caso Almasri, la Camera dice no al processo per i ministri - L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano. ansa.it scrive