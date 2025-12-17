WWE | Leon Slater rischia l’infortunio e poi trionfa è il nuovo #1 contender al titolo NXT

Leon Slater ha affrontato un rischioso infortunio prima di trionfare in un combattimento cruciale. La sua vittoria lo incorona come il nuovo #1 contender al titolo NXT, aprendo così una nuova era di sfide e rivalità nel roster. La puntata di NXT si è conclusa con un emozionante fatal-4-way, che ha delineato il percorso per Oba Femi nel 2026.

Nella news precedente vi abbiamo raccontato di come si è aperta la puntata di NXT, ma anche il finale di puntata è stato molto importante con un fatal-4-way che ci ha consegnato il primo avversario di Oba Femi per il 2026. Ad affrontarsi i 4 delusi di Deadline, gli sconfitti dell’Iron Survivor Challenge match che fino a martedì scorso non avrebbero pensato di poter già riprovare così presto a diventare #1 contender e soprattutto di farlo per New Year’s Evil, lo speciale in cui inizialmente era previsto che Je’Von Evans dovesse affrontare Oba Femi, salvo poi anticipare tutto alla scorsa settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

