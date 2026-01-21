Shiloh Hill e Sean Legacy sono i primi qualificati al ladder match per il titolo NXT, in vista di una nuova fase del brand. Dopo la decisione di Oba Femi di lasciare il titolo vacante per approdare nel main roster, l’attenzione si concentra sulle prossime sfide e sui protagonisti che definiranno il futuro di NXT. La competizione si intensifica, aprendo nuovi scenari per il roster emergente.

NXT si prepara ad una nuova era dopo che Oba Femi ha reso vacante il titolo del brand per approdare nel main roster. Una decisione che inizialmente ha spiazzato la GM Ava che la scorsa settimana ha deciso di indire un six-man ladder match per incoronare il nuovo campione. Tantissimi i pretendenti pronti a sfruttare questa occasione e così Ava ha pensato di fare dei match di qualificazione per assegnare i posti, solo cinque però in quanto un posto nel ladder match è stato prenotato di diritto dall’ex campione Ricky Saints. Questa notte si sono svolti i primi due match e sono stati annunciati i tre della prossima settimana in vista del ladder match che si terrà il 3 febbraio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Shiloh Hill e Sean Legacy sono i primi qualificati al ladder match per il titolo NXT

WWE: Shiloh Hill, l’allievo di Undertaker, debutta con un trionfo schiacciante a NXTShiloh Hill, giovane promessa e allievo di Undertaker, ha fatto il suo debutto trionfale a NXT il 9 dicembre, lasciando il segno con una vittoria schiacciante.

Leggi anche: WWE: I rookie Shiloh Hill e Skylar Raye trionfano nel divertente “Christmas Chaos” match

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Shiloh Hill si qualifica pe il Ladder Match del 3 Febbraio, battuto Josh Briggs a NXT; WWE: Risultati WWE NXT 13-01-2026; WWE: Shiloh Hill e Sean Legacy sono i primi qualificati al ladder match per il titolo NXT; NXT Report 13-01-2026 – WWE.

Shiloh Hill And Sean Legacy Advance To WWE NXT Title Ladder MatchShiloh Hill and Sean Legacy advanced to the ladder match to determine the next NXT Champion, but all involved in the qualifiers were taken out by Tony D'Angelo. msn.com

Shiloh Hill, Sean Legacy Qualify For Six-Way Ladder Match For NXT Championship On 2/3Two more names added to the match lineup to determine a new NXT Champion. Sean Legacy and Shiloh Hill join the fray. fightful.com

La simpatica trovata del wrestler wwe, Shiloh Hill! In un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha mostrato come, mettendo insieme una webcam, un Raspberry Pi e uno speaker Bluetooth, sia possibile trasformare una semplice videocamera di sorveglian - facebook.com facebook