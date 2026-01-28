Willy Monteiro | perché per la Cassazione i fratelli Bianchi non meritano sconti

Nella sentenza della Cassazione, i giudici chiariscono che i fratelli Bianchi non meritano sconti. La corte respinge le ragioni della difesa e conferma la severità della condanna per il brutale omicidio di Willy Monteiro.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici della Cassazione smontano la strategia della difesa: per Marco e Gabriele Bianchi la violenza. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici della Cassazione smontano la strategia della difesa: per Marco e Gabriele Bianchi la violenza fu un atto di puro bullismo La vicenda dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte ha segnato un punto di non ritorno nella cronaca nera italiana, non solo per la violenza gratuita, ma per la freddezza mostrata dai responsabili. Le motivazioni della Corte di Cassazione depositate recentemente mettono nero su bianco un aspetto inquietante: nei fratelli Bianchi non c’è mai stata traccia di un reale ravvedimento. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La sentenza della Cassazione conferma che i fratelli Bianchi non mostrano segni di ravvedimento.

