Omicidio Willy Monteiro la Cassazione | Dai fratelli Bianchi nessun segno di ravvedimento

La sentenza della Cassazione conferma che i fratelli Bianchi non mostrano segni di ravvedimento. La decisione si basa sulla mancanza di rimorso dimostrata durante il procedimento, evidenziando la gravità della condotta violenta e la totale indifferenza alle ragioni della contesa nel caso di omicidio Willy Monteiro.

Di un pentimento per l'omicidio Willy Monteiro o di una qualche "forma di ravvedimento" durante il processo, nei fratelli Bianchi i giudici non ne hanno notata neanche una traccia. Lo hanno scritto i togati della quinta sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui, a novembre 2025, hanno reso definitiva la condanna all'ergastolo per Marco Bianchi per l'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte. Per Gabriele Bianchi i togati hanno invece disposto un processo ter., È sul comportamento processuale dei fratelli, accusati di aver ammazzato di botte il giovane a Colleferro la sera del 6 settembre 2020, che i giudici della Cassazione si sono focalizzati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Marco Bianchi, evidenziando l’assenza di ravvedimento nei confronti dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

