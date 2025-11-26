Willy Monteiro la decisione della Cassazione sui fratelli Bianchi
La Cassazione si è espressa nell’ambito dell’ omicidio di Willy Monteiro Duarte. I giudici hanno reso definitiva la sentenza d’ergastolo per Marco Bianchi e disposto un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele. Quest’ultimo era stato condannato a 28 anni nell’appello bis, ma per la Cassazione bisogna ridiscutere le attenuanti generiche precedentemente concesse. La Cassazione aveva già riconosciuto la responsabilità penale per tutti gli imputati per omicidio volontario. Erano già state rese definitive, infatti, le condanne per gli altri due imputati. Si tratta di Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, condannati rispettivamente a 23 e 21 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
