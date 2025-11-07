Nova Launcher si aggiorna inaspettatamente per una seconda volta

Nel canale beta di Nova Launcher è arrivata un'altra release dell'app: stiamo parlando della versione 8.1.4. Ecco le novità L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Nova Launcher si aggiorna inaspettatamente per una seconda volta

Argomenti simili trattati di recente

Nova Launcher riceve a sorpresa un secondo aggiornamento - X Vai su X

REGIONE BASILICATA - Corso di Alfabetizzazione Digitale Gratuito a Grumento Nova Anthony Rivelli sarà il nuovo facilitatore della Regione Basilicata. Per chi volesse, le iscrizioni al nuovo corso gratuito "Mondo Digitale" sono aperte ed è possibile - facebook.com Vai su Facebook

Nova Launcher è tornato con un secondo aggiornamento inaspettato - Qualche settimana fa, i fan del popolare Nova Launcher hanno ricevuto una brutta notizia. Si legge su androidiani.com

Aggiornamento fantasma per Nova Launcher: la nuova versione in beta non è così nuova come sembra - 3 in beta con novità e compatibilità, ma gli ex dev avvertono su origini e dati. Segnala smartworld.it

Nova Launcher non è morto, almeno non ancora - 3 nel canale beta di Nova Launcher attraverso il Google Play Store ... Lo riporta tuttoandroid.net