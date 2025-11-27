Passaporti addio al bollettino postale | come si dovrà pagare e quanto cambia il costo
Cambiano le regole per il rilascio dei passaporti in Italia. Le nuove disposizioni della Polizia di Stato prevedono un nuovo sistema di pagamento, cancellando il tradizionale bollettino postale utilizzato finora. Il bollettino verrà sostituito da strumenti di pagamento digitale e tracciabili, da utilizzare attraverso la piattaforma PagoPa. Per il rilascio del passaporto non cambia solo la modalità di pagamento, ma anche la cifra (seppur di poco). Vediamo, nel dettaglio, quando cambieranno le regole, quanto si dovrà pagare e come dovranno essere effettuati i versamenti dal primo dicembre, quando il bollettino postale non si utilizzerà più. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo la sconfitta a Madrid, c'è chi giura di averlo visto in lacrime. Addio alla relazione con la cantante Nicki Nicole e più professionismo (pubalgia permettendo) - facebook.com Vai su Facebook
Passaporti, addio al bollettino postale: come si dovrà pagare e quanto cambia il costo - Addio al bollettino postale da pagare per il rilascio dei passaporti: come cambiano i versamenti e quanto costerà. lanotiziagiornale.it scrive
Passaporto, addio bollettino postale: come funziona il nuovo pagamento - Dal 1° dicembre 2025 entra in vigore la nuova modalità di pagamento per il rilascio del passaporto: il versamento va fatto tramite PagoPA ... Lo riporta quifinanza.it
Passaporto, da dicembre cambiano le regole: addio al bollettino postale, pagamenti anche online con PagoPa - Aumentano leggermente i costi: il prezzo per il rilascio sale da 42,5 a 42,7 euro ... Scrive milanofinanza.it