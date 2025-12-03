Cortona potenziamento trasporti | bus anche di domenica da Camucia al centro storico
Arezzo, 3 dicembre 2025 – . Investimento per garantire la «navetta » anche nei festivi. Garantita anche la linea per l’ospedale di Fratta. Il Comune di Cortona in veste per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale e ha previsto un potenziamento delle corse anche nei giorni festivi. Come è noto, a servizio del territorio ci sono due gestori: l’operatore regionale Autolinee Toscane e Tiemme per la cosiddetta rete debole. Lo stanziamento dell’Amministrazione comunale riguarda proprio quest’ultimo operatore che cura i collegamenti da Camucia per Fratta con la linea SU5 e per il centro storico con la linea SU1, attraverso i mezzi della ditta Casucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
