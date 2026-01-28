Washington alza la pressione sull’Iran Trump lancia l’ultimatum | Il prossimo attacco sarà peggiore

La tensione tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più forte. Donald Trump ha annunciato un ultimatum: “Il prossimo attacco sarà peggiore”. Washington alza i toni, mentre le parole del presidente americano fanno salire la paura tra gli alleati e le altre nazioni coinvolte. La situazione resta molto calda, e ora tutti guardano con attenzione a cosa succederà nelle prossime ore.

Il clima geopolitico mondiale attraversa una fase di estrema tensione a seguito delle recentissime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump. Attraverso un messaggio diffuso sulla piattaforma Truth, il leader della Casa Bianca ha rivolto un avvertimento diretto e senza precedenti a Teheran, intimando al governo iraniano di sottoscrivere un nuovo accordo nucleare per evitare conseguenze belliche devastanti. Il tono utilizzato dal presidente non lascia spazio a interpretazioni diplomatiche ambigue, poiché egli ha esplicitamente richiamato il successo della precedente operazione militare denominata Midnight Hammer per sottolineare la capacità distruttiva delle forze armate americane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

