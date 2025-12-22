Esercitazione missilistica o nuovo attacco? Israele alza l’allerta sull’Iran
Un’esercitazione missilistica avviata dall’Islamic Revolutionary Guard Corps potrebbe non essere solo ciò che sembra. I movimenti osservati riguardano vettori e lanciatori balistici, e secondo fonti israeliane e statunitensi l’ipotesi è che l’attività possa fungere da copertura per un attacco a sorpresa contro Israele. L’allerta è scattata nel fine settimana, lungo un canale che negli ultimi mesi è diventato sempre più sensibile: la condivisione di informazioni tra Gerusalemme e Washington. Canale che sta seguendo sempre più un trend: da intelligence riservata diventa rapidamente notizia. Per primo Iran International — una rete all news londinese collegata a finanziamenti sauditi per creare una copertura critico del regime — e poi Axios (sito tra i più informati su queste e tante altre dinamiche) raccontano che tunzionari israeliani hanno mandato all’amministrazione di Donald Trump un avvertimento diretto su Teheran. 🔗 Leggi su Formiche.net
