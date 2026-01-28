volley femminile chieri strapazza il bielsko biala a domicilio nervini e alberti in spolvero in cev cup

Chieri vince facilmente a domicilio contro il Bielsko Biala nella prima partita dei playoff della CEV Cup. Le piemontesi hanno dominato, portando a casa un successo netto in tre set. Nervini e Alberti si sono fatti notare, guidando la squadra con grande energia. La partita si è giocata davanti a circa 1400 spettatori nella Hala Widowiskowo Sportowa, e ora Chieri si prepara alla sfida di ritorno con buone possibilità di passare il turno.

Chieri ha offerto una prestazione maiuscola nell’andata dei playoff della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza: nel turno che precede i quarti di finale (dove entreranno in gioco le retrocesse dalla Champions League), le piemontesi hanno mostrato i muscoli in trasferta e hanno impartito una severa lezione alle temibilissime polacche del BKS Bostik Bielsko-Biala davanti ai 1400 spettatori della Hala Widowiskowo Sportowa, imponendosi per 3-0 (25-13; 25-21; 25-22). Le ragazze di coach Nicola Negro, reduci dalla semifinale di Coppa Italia persa al tie-break contro Scandicci, hanno dominato il primo set e sono poi state decisamente più incisive nei roventi bracci di ferro che hanno animato le parti conclusivi del secondo e del terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

