Chieri ribalta il Nancy al tie-break e sorride in CEV Cup Nervini entra e fa la differenza

Chieri ha conquistato una vittoria importante contro Nancy al tie-break, qualificandosi agli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, dimostrando carattere e determinazione. L’ingresso di Nervini ha portato un contributo decisivo, contribuendo a un risultato che apre nuove prospettive nella competizione europea.

Chieri ha sconfitto il Vandoeuvre Nancy per 3-2 (25-16; 18-25; 26-28; 25-11; 15-11) nell' andata degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi si sono prodigate in una rimonta da 1-2 sul campo della formazione francese, davanti ai 1.800 tifosi che hanno gremito il Parc des Sports des Nations, e dopo essere state recuperate dal 22-24 nel terzo parziale. Le ragazze di coach Nicola Negro hanno compiuto un primo passo verso il proseguimento del proprio cammino in campo continentale, ma il discorso qualificazione è apertissimo e tutto si deciderà settimana prossima in occasione del confronto di ritorno tra le mura amiche: Chieri sarà chiamata a vincere con qualsiasi risultato oppure a perdere al tie-break per poi aggiudicarsi il golden set di spareggio, tutti gli altri risultati premierebbero le transalpine di coach Nicola Vettori.

Coppa Cev, la Reale Mutua Fenera Chieri 76 vince a Nancy l’andata degli ottavi - break nell’andata degli ottavi di Coppa CEV dopo una sfida intensa e combattuta. quotidianopiemontese.it

