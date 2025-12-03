Volley femminile Chieri avanza in CEV Cup | Alberti e Degradi promosse contro il Vasas
Chieri si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La formazione piemontese si era imposta per 3-0 sul campo del Vasas Budapest nel confronto di andata dei sedicesimi disputato la scorsa settimana e nel ritorno tra le mura amiche aveva bisogno di conquistare due set per proseguire la propria avventura continentale. Le ragazze di coach Nicola Negro hanno dominato il primo set, ma poi hanno perso la seconda frazione ai vantaggi e hanno ingaggiato una nuova lotta serrata con le magiare nel terzo parziale, riuscendo a spuntarla in volata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Volley femminile. Dal campionato alla Challenge Cup - facebook.com Vai su Facebook
FIPAV, Lega Volley Femminile e Lega Pallavolo Serie A unite per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Leggi la news Vai su X
Volley femminile, Chieri avanza in CEV Cup: Alberti e Degradi promosse contro il Vasas - Chieri si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Si legge su oasport.it
Volley, Chieri riconquista il quarto posto: supera Novara per quota set - Due vittorie e tre sconfitte è il bilancio delle piemontesi nella massima serie della pallavolo, femminile e maschile, in questo fine settimana. Segnala rainews.it
Volley femminile, Scandicci vince di forza con Antropova. Chieri aggancia Novara, ok Bergamo - Non soltanto il derby lombardo tra Milano e Busto Arsizio nel pomeriggio riservato alla dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Lo riporta oasport.it
Volley femminile: sconfitta la Wash4Green Monviso, il derby piemontese tra Cuneo e Chieri termina con la vittoria ospite - CUNEO – Pomeriggio da dimenticare per le squadre cuneesi nel campionato di Serie A1 femminile di pallavolo. Secondo quotidianopiemontese.it
Volley femminile: il derby piemontese tra Chieri e Pinerolo lo vince Chieri, Cuneo sconfitta a Bergamo - PIEMONTE – Nell’11° turno di campionato, la Cuneo Granda volley femminile perde 2- Da quotidianopiemontese.it
Volley, la Omag-Mt lotta ma Chieri fa valere tutta la sua forza: ko tra le mura amiche - Per le marignanesi una gara in salita, soprattutto dopo un buon primo set che aveva lasciato intravedere la possibilità di giocarsela punto a punto ... Si legge su today.it