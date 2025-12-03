Chieri si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La formazione piemontese si era imposta per 3-0 sul campo del Vasas Budapest nel confronto di andata dei sedicesimi disputato la scorsa settimana e nel ritorno tra le mura amiche aveva bisogno di conquistare due set per proseguire la propria avventura continentale. Le ragazze di coach Nicola Negro hanno dominato il primo set, ma poi hanno perso la seconda frazione ai vantaggi e hanno ingaggiato una nuova lotta serrata con le magiare nel terzo parziale, riuscendo a spuntarla in volata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Chieri avanza in CEV Cup: Alberti e Degradi promosse contro il Vasas