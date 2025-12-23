Vittorio Sgarbi commenta la decisione del giudice | Esagerato ma resto ottimista

Nella serata di ieri, Vittorio Sgarbi ha commentato la decisione del giudice di affidare un amministratore di sostegno. Il critico d'arte ha definito la scelta esagerata, ma si è mostrato ottimista riguardo alle implicazioni future. La sua opinione mette in luce una prospettiva equilibrata su una questione delicata, evidenziando l'importanza di un approccio ponderato nelle decisioni giudiziarie.

Nella serata di ieri, Vittorio Sgarbi ha commentato la decisione del giudice sull'assegnazione di un amministratore di sostegno. La richiesta, avanzata dalla figlia Evelina, è stata accolta solo in parte e il critico d'arte si dice "ottimista", nonostante ritenga "esagerato" quanto concluso in tribunale. Lo ha affermato in una dichiarazione rilasciata a Il Giornale, nella quale ha sottolineato l'importanza del supporto datogli dalla famiglia e dalla compagna Sabrina Colle. Il commento di Vittorio Sgarbi sulla "super perizia medica". Com'è noto, la giudice Paola Scorza ha ritenuto non opportuna l' assegnazione di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi, richiesta avanzata in tribunale dalla figlia Evelina, preoccupata per lo stato di salute del padre in seguito alla brutta depressione che lo ha colpito negli scorsi mesi.

