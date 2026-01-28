Visite specialistiche e in libera professione si ampliano gli orari dei call center di prenotazione

Da lunedì 2 febbraio, i cittadini potranno chiamare i numeri dei call center anche in orari più estesi. Gli uffici di prenotazione, infatti, aumentano le fasce di disponibilità per le visite specialistiche in regime SSN e per le prestazioni in libera professione. Un cambiamento che dovrebbe rendere più semplice e veloce fissare un appuntamento, evitando code e attese più lunghe.

L’estensione delle fasce orarie sarà in vigore da lunedì 2 febbraio. In caso di attesa prolungata, confermata la richiamata al cittadino in giornata Dal prossimo lunedì 2 febbraio si ampliano gli orari dei call center per prenotare le visite specialistiche in regime SSN (numero verde 800239123) e le prestazioni in libera professione (0592025805). L'estensione delle fasce orarie rende il servizio telefonico di prenotazione ancora più accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini. In particolare, il servizio di call center sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 (precedentemente la fascia era 8-18) e il sabato dalle 7.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Durante le festività natalizie, dal 22 dicembre al 3 gennaio, l'Asl Toscana nord ovest ha aggiornato gli orari di call center e sportelli al pubblico dedicati alla libera professione.

Durante le festività natalizie, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest comunica gli orari di funzionamento dei servizi di call center e sportelli al pubblico dedicati alla libera professione dal 22 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, garantendo informazioni chiare e aggiornate per cittadini e professionisti.

