Libera professione | orari di call center e sportelli al pubblico durante le festività

Durante le festività natalizie, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest comunica gli orari di funzionamento dei servizi di call center e sportelli al pubblico dedicati alla libera professione dal 22 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, garantendo informazioni chiare e aggiornate per cittadini e professionisti.

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica gli orari che i servizi di call center e di sportello al pubblico della libera professione osserveranno dal 22 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026.Il call center telefonico (tel. 0585 498003) della libera professione sarà attivo:lunedì 22 dicembre in orario.

