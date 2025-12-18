Sanità | Libera professione gli orari di call center e sportelli al pubblico durante le festività natalizie
Durante le festività natalizie, dal 22 dicembre al 3 gennaio, l'Asl Toscana nord ovest ha aggiornato gli orari di call center e sportelli al pubblico dedicati alla libera professione. Un'occasione per conoscere i servizi disponibili e pianificare al meglio le proprie visite e richieste durante il periodo festivo. Restare informati sugli orari permette di gestire con facilità le esigenze di salute anche durante le festività.
Dal 22 dicembre e fino al 3 gennaio, sono attivi i nuovi orari per quanto riguarda i servizi di call center e di sportello al pubblico della libera professione come fatto sapere dall'Asl Toscana nord ovest. Dal 5 gennaio invece l'attività riprenderà regolarmente. Il call center della libera. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
