Sanità | Libera professione gli orari di call center e sportelli al pubblico durante le festività natalizie

Durante le festività natalizie, dal 22 dicembre al 3 gennaio, l'Asl Toscana nord ovest ha aggiornato gli orari di call center e sportelli al pubblico dedicati alla libera professione. Un'occasione per conoscere i servizi disponibili e pianificare al meglio le proprie visite e richieste durante il periodo festivo. Restare informati sugli orari permette di gestire con facilità le esigenze di salute anche durante le festività.

