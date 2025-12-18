Sanità | Libera professione gli orari di call center e sportelli al pubblico durante le festività natalizie

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, dal 22 dicembre al 3 gennaio, l'Asl Toscana nord ovest ha aggiornato gli orari di call center e sportelli al pubblico dedicati alla libera professione. Un'occasione per conoscere i servizi disponibili e pianificare al meglio le proprie visite e richieste durante il periodo festivo. Restare informati sugli orari permette di gestire con facilità le esigenze di salute anche durante le festività.

Immagine generica

Dal 22 dicembre e fino al 3 gennaio, sono attivi i nuovi orari per quanto riguarda i servizi di call center e di sportello al pubblico della libera professione come fatto sapere dall'Asl Toscana nord ovest. Dal 5 gennaio invece l'attività riprenderà regolarmente. Il call center della libera. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Libera professione: orari di call center e sportelli al pubblico durante le festività

Leggi anche: Sanità in Lombardia, Azione contro la delibera sulla libera professione: "Mina l'equità del sistema"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Orario di lavoro europeo. Tempo massimo settimanale, libera professione, sicurezza delle cure. Ecco come regolarsi - Con l’entrata in vigore delle disposizioni europee restano aperte alcune questioni importanti sulle quali è urgente fare chiarezza. quotidianosanita.it

Libera professione. Attivato il numero unico per le prenotazioni - 498003 per prenotare prestazioni in libera professione presso Usl Toscana nord ovest. lanazione.it

Nuovo numero per visite in libera professione. Potenziato il pomeriggio - L'Azienda USL Toscana nord ovest ha attivato un numero unico aziendale per la prenotazione delle prestazioni in libera professione, sostituendo i precedenti call center zonali. lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.