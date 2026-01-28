In India si diffonde l’allarme per il virus Nipah. Sono stati registrati alcuni casi nel paese, e le autorità stanno cercando di capire come si trasmette e come curarlo. La preoccupazione cresce tra la popolazione e i medici si preparano a fronteggiare l’emergenza.

(Adnkronos) – E’ allarme in Asia per il virus Nipah del quale sono stati segnalati alcuni casi in India. Il Nipah, che si trasmette dagli animali agli esseri umani, non ha vaccino e un tasso di mortalità che varia dal 40 al 75% secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità. Ma quanto dobbiamo preoccuparci in Italia? Le autorità indiane – riporta oggi l’Afp – hanno dichiarato di aver garantito il “contenimento tempestivo” del virus dopo la conferma di due casi nello stato del Bengala occidentale. “Sono state condotte operazioni di sorveglianza rafforzata, test di laboratorio e indagini sul campo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Virus Nipah in India, è allarme: come si trasmette e cura

In Bengala occidentale, si registra un focolaio di virus Nipah, un agente patogeno altamente rischioso per l'uomo.

In India si è verificato un focolaio di virus Nipah, una malattia grave con un alto tasso di mortalità, priva di cure e vaccini disponibili.

