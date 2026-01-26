Perché in India ci sono quasi 100 persone in quarantena | il punto di Rezza sull'allarme virus Nipah

In Bengala occidentale, si registra un focolaio di virus Nipah, un agente patogeno altamente rischioso per l’uomo. Attualmente, circa 100 persone sono in quarantena come misura di prevenzione. Il direttore generale della Prevenzione, Rezza, ha commentato la situazione, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente l’andamento dei casi e di mantenere le misure di controllo per limitare la diffusione del virus.

In India si è verificato un focolaio di virus Nipah, una malattia grave con un alto tasso di mortalità, priva di cure e vaccini disponibili.

Il virus Nipah ha riacceso l’attenzione sulla sua presenza in India, con un nuovo focolaio che ha portato numerose persone in quarantena.

