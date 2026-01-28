La leader di un partito chiede di fermarsi sulla proposta di legge sul consenso. Durante una conferenza stampa a Roma, ha detto che meglio non approvare una norma che potrebbe indebolire la tutela delle donne. La politica invita a riflettere prima di procedere, sostenendo che un passo indietro sarebbe dannoso.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - Sulla legge sul consenso nel reato di violenza sessuale "devono fermarsi. Per fare una legge che fa un passo indietro sulla tutela delle donne meglio non farla affatto". Lo ha detto Elly Schlein, al Tg3, riferendosi al testo Bongiorno appena votato in commissione al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Violenza su donne: Schlein, 'maggioranza deve fermarsi, così è meglio non fare legge'

La leader di fronte alla maggioranza: "Fermate il condono edilizio, bisogna fare una legge contro il consumo di suolo".

La violenza sulle donne rimane una questione centrale, spesso sottovalutata.

