La leader di fronte alla maggioranza: “Fermate il condono edilizio, bisogna fare una legge contro il consumo di suolo”. Schlein si rivolge ai partiti che spingono per mantenere il decreto, chiedendo di fermare le sanatorie e di concentrarsi invece su misure per proteggere il territorio. La discussione si infiamma, mentre il governo sembra deciso a proseguire sulla stessa strada.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "La maggioranza nel milleproroghe va avanti sul condono. Io dico, fermate il condono edilizio, facciamo invece una legge per fermare il consumo di suolo". Lo ha detto Elly Schlein a proposito degli emendamenti al milleproroghe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dl milleproroghe: Schlein, 'maggioranza si fermi sul condono, facciamo legge su consumo suolo'

La maggioranza politica presenta nuovamente il tema del condono edilizio del 2003, dopo un tentativo di inserimento in legge di bilancio.

