La proposta di legge sulla violenza sessuale presentata in commissione al Senato ha scatenato molte polemiche. Giulia Bongiorno critica duramente il testo, definendolo irricevibile. La discussione diventa sempre più accesa tra chi chiede modifiche e chi invece sostiene l’attuale versione. La politica si prepara a un nuovo fronte di confronto, mentre le vittime aspettano risposte chiare.

Il testo di Giulia Bongiorno presentato in commissione al Senato sulla violenza sessuale «è irricevibile». Elly Schlein, segretaria del Pd, lo dice rispondendo ai giornalisti durante una conferenza stampa a Montecitorio. «Ho chiesto di fermarsi e di inserire nuovamente il consenso. Ho sentito Meloni? Certamente sì», aggiunge. «Non c'è una virgola mediata con il Pd. Hanno tradito le donne», insiste. « Meloni non si faccia dettare la linea dal patriarcato e dalla destra », conclude. La proposta Bongiorno – fondata sul dissenso a un rapporto sessuale, e non più sul consenso – secondo le opposizioni stravolge il disegno di legge sulla violenza sessuale approvato all’unanimità alla Camera e tradisce l’accordo bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Violenza sessuale, Schlein: "Il testo presentato in commissione al Senato è irricevibile"

Approfondimenti su Giulia Bongiorno commissione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giulia Bongiorno commissione

Argomenti discussi: Ddl stupri, Schlein a Meloni: È patriarcato, ascolti le donne; Non più consenso ma dissenso nel nuovo testo del ddl stupri proposto da Bongiorno e pene ridotte. L'opposizione: Rotto un patto, gravissimo; Così dalla proposta di legge sul reato di stupro è sparita la parola consenso; Legge sulla violenza sessuale: com'era, com'è e come sarà. Una spiegazione (di F. Olivo).

Violenza su donne: Schlein, 'a Meloni ho detto, non farti dettare linea da patriarcato'Roma, 28 gen (Adnkronos) - Il testo Bongiorno è un passo indietro rispetto alla giurisprudenza che hanno della Cassazione e della Cedu sul consenso, che è cosa diversa dal dissenso. Lo ha detto Elly ... iltempo.it

Ddl stupri, Schlein sente Meloni: Fermati, il testo è irricevibile e tradisce le donneLa leader del Pd in conferenza stampa riferisce di aver contatto la premier: Va inserito di nuovo il consenso. Non si faccia dettare la linea dal patriarcato ... repubblica.it

Un 28enne è stato arrestato dalla polizia di Stato ed è ora in carcere, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata facebook

Le leggi sulla violenza sessuale devono sempre proteggere la donna Senza creare alcun alibi per l'aggressore #ddlstupri #Bongiorno x.com