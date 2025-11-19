Violenza sessuale | voto unanime alla Camera alla modifica della legge Il testo passa ora al Senato
La Camera approva all’unanimità con 227 voti favorevoli la legge che modifica il delitto di violenza sessuale. Il provvedimento, nato dall’intesa bipartisan tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein, introduce la nozione di ‘ consenso libero e attuale ‘ ad atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul. Il consenso diventa così l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Senza "consenso libero ed attuale" si configura il reato di violenza sessuale. Lo prevede la proposta di legge approvata dalla Camera all'unanimità con 227 sì. Il testo ora passa al Senato. #ANSA Vai su X
"Ti sei rassodata", condannato per violenza sessuale - facebook.com Vai su Facebook
Via libera unanime della Camera alla proposta di legge sulla violenza sessuale - 227 voti favorevoli e nessun voto contrario per la proposta di legge di modifica il Codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso ... Secondo italiaoggi.it
Ddl Violenza, sì unanime alla Camera, ora la parola passa al Senato - Ok all'unanimità, da parte dell'Aula della Camera, con 227 voti favorevoli e nessun voto contrario, alla proposta di legge di modifica dell'articolo 609- Scrive rainews.it
Violenza sessuale, ok unanime della Camera alla legge sul consenso - Violenza sessuale, ok unanime della Camera alla legge sul consenso. Secondo msn.com