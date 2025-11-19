Violenza sessuale | voto unanime alla Camera alla modifica della legge Il testo passa ora al Senato

La Camera approva all’unanimità con 227 voti favorevoli la legge che modifica il delitto di violenza sessuale. Il provvedimento, nato dall’intesa bipartisan tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein, introduce la nozione di ‘ consenso libero e attuale ‘ ad atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul. Il consenso diventa così l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

