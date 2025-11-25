Ddl consenso la maggioranza fa mancare l' unanimità in commissione |  il testo slitta al Senato Ira delle opposizioni | Salta il patto Meloni-Schlein

I rappresentanti di maggioranza chiedono approfondimenti e salta l'approvazione in Senato nella giornata di celebrazioni contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

