Ddl consenso la maggioranza fa mancare l' unanimità in commissione | il testo slitta al Senato Ira delle opposizioni | Salta il patto Meloni-Schlein
I rappresentanti di maggioranza chiedono approfondimenti e salta l'approvazione in Senato nella giornata di celebrazioni contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Perché la destra attuale – che gode del consenso largo della maggioranza (degli elettori, non dei cittadini) – ha bisogno di strumentalizzarlo? C'è un solo motivo: il fatto che l'intellettuale non ha mai risparmiato critiche anche alla parte politica cui dichiarava se
"Opposizione unita sul consenso informato, governo sconfitto anche per l'autosabotaggio della maggioranza. L'educazione affettiva e sessuale è un diritto, non un tabù". — @ManziIrene
