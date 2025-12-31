Violenta carambola fra due auto una si cappotta contro un mezzo in sosta | due feriti in ospedale

Mercoledì mattina, intorno alle 9, si è verificato un incidente stradale nel centro città, coinvolgendo due autovetture. La violenta carambola ha portato a una delle auto a cappottarsi contro un veicolo in sosta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato due persone in ospedale per le cure del caso. L'incidente ha causato disagi alla viabilità locale.

L'anno si chiude con un violento scontro che ha coinvolto più mezzi in città. L'incidente è avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 9.30, in via Rubicone, all'altezza della rotonda con via Panfilia. Qui, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, si è verificata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Scontro fra due auto, una si piega su un lato. Due persone in ospedale Leggi anche: Incidente al Villaggio Mosè: scontro quasi frontale fra due auto, due feriti in ospedale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incidente fra due auto all'incrocio: due feriti, una persona estratta dalle lamiere; Auto carambola fuori strada, si ferma in un fosso semidistrutta; News: Agropoli, carambola tra auto nella notte: una rimbalza nel parcheggio del Burger King; Incidente prima dell'alba: l'auto va fuori strada, finisce nella canaletta e si schianta su un ponticello. Gravissimi due ventenni. Auto carambola fuori strada, si ferma in un fosso semidistrutta - L'incidente a seguito di una fuoriuscita autonoma nel comune di Castions di Strada. udinetoday.it

Auto distrutta dopo un'uscita, autista salva per miracolo - Ne sarebbe uscita miracolosamente incolume l'autista, una donna del 1965: quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto la donna era già fuori dal mezzo, su cui sono evidenti i segni d'impatto. udinetoday.it

Incidente fra due auto all'incrocio: due feriti, una persona estratta dalle lamiere - Dopo il drammatico incidente avvenuto prima dell'alba a Costabissara (e in numerosi altri registrati negli ultimi giorni), anche sull'Altopiano di Asiago sabato ... msn.com

Paura lungo l’autostrada A19 Palermo–Catania, dove si è verificato un incidente stradale nei pressi di Villabate. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro automobili, rimaste danneggiate in una violenta carambola. Il traffico fino a tarda sera ne ha risentito an - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.