Vinatzer risale dalla settima posizione e chiude al settimo posto nello slalom di Schladming, mentre Kristoffersen vince ancora. La doppietta norvegese si ripete anche dopo la seconda manche, con Kristoffersen davanti e Vinatzer che recupera alcune posizioni.

Confermata la doppietta norvegese anche dopo la seconda manche dello slalom di Schladming, ma i protagonisti si invertono le posizioni. A vincere è Henrik Kristoffersen, che torna alla vittoria quasi un anno dopo, cogliendo il trentaquattresimo successo della carriera in Coppa del Mondo, il numero 26 in slalom. Il norvegese ha superato di 34 centesimi il connazionale Atle Lie McGrath, che non è riuscito a confermare la leadership di metà gara. Sul podio ci sale anche il francese Clement Noel (+0.54), che rimonta cinque posizioni in una seconda manche che ha visto le uscite di tanti protagonisti della prima: lo svizzero Loic Meillard (terzo), il francese Paco Rassat (quarto), il finlandese Eduard Hallberg (sesto) ed il belga Armand Marchant (settimo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vinatzer rimonta ed è settimo nello slalom di Schladming. Vince Kristoffersen

Approfondimenti su Vinatzer Schladming

Questa mattina si sono svolti gli sci alpino a Schladming, con la prova di slalom maschile.

Durante lo slalom di Val d’Isere, Alex Vinatzer ha regalato uno spettacolo di grande talento, sfiorando una rimonta epica e il podio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vinatzer Schladming

Argomenti discussi: Alex Vinatzer si ritrova in gigante! A metà gara é in corsa per il podio a Schladming, guida Pinheiro Braathen; RECAP! Feller rimonta e torna a vincere, Braathen nuovo leader di slalom, Sala 21°; Slalom Kitzbuhel: Feller beffa Meillard. Sala solo ventesimo; Rivivi il LIVE! McGrath vince, sul podio gli amici Braathen e Kristoffersen.

LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Che manche di NoelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 21.34: E' fuori subito anche ... oasport.it

L'urlo di Kristoffersen: fantastico Henrik, che cinquina nella sua Schladming! Vinatzer rimontaLa night race di slalom sulla Planai è del detentore della CdM di specialità, ancora a secco in stagione sino ad oggi e che resiste ad uno strepitoso Noel e ... neveitalia.it

PACO RASSAT RIMONTA AD ADELBODEN Il francese, 4° dopo la prima manche, vince lo slalom gigante con una super seconda manche e beffa Pinheiro Braathen, McGrath e Kristoffersen Rassat diventa il nuovo pettorale rosso - facebook.com facebook