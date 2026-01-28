LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2026 in DIRETTA | Vinatzer rimonta da top 10! Trionfo Kristoffersen

Questa mattina si sono svolti gli sci alpino a Schladming, con la prova di slalom maschile. Vinatzer, che partiva tra le prime posizioni, ha fatto una grande rimonta e si è piazzato tra i migliori. Kristoffersen, invece, ha dominato la gara e ha conquistato la vittoria. La corsa è stata emozionante e ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo gate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 21.54: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo. Buona serata! 21.53: Questa la classifica di Coppa del Mondo: 1 Marco Odermatt SUI 1335 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA 798 3 Atle Lie McGrath NOR 694 4 Loic Meillard SUI 683 5 Henrik Kristoffersen NOR 655 6 Timon Haugan NOR 609 7 Franjo von Allmen SUI 524 8 Marco Schwarz AUT 504 9 Giovanni Franzoni ITA 456 10 Vincent Kriechmayr AUT 441 21.52: Questa la classifica della coppa del mondo di slalom, tiratissima, a due gare dalla fine: 1 Atle Lie McGrath NOR 452 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA 451 3 Clément Noël FRA 435 4 Timon Haugan NOR 399 5 Henrik Kristoffersen NOR 373 6 Paco Rassat FRA 358 7 Loic Meillard SUI 312 8 Eduard Hallberg FIN 279 9 Manuel Feller AUT 247 10 Tanguy Nef SUI 214 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Trionfo Kristoffersen Approfondimenti su Schladming 2026 LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Che manche di Noel Questa mattina a Schladming si è svolta la prima manche dello slalom maschile. LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Sala e Vinatzer cercano la rimonta da top 10! Seconda manche dalle 20.45 Questa sera si svolge la seconda manche dello slalom di Schladming, valida per i Mondiali del 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Schladming 2026 Argomenti discussi: Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontana; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video). LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Che manche di NoelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 21.34: E' fuori subito anche ... oasport.it LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10, trionfa MeillardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 22.04: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani alle 17.45 per lo slalom ... oasport.it Coppa del Mondo, partita la seconda manche dello slalom di Schladming. Atle Lie McGrath in testa nella prima Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/sci-alpino-coppa-mondo-schladming-austria-slalom-gigante-speciale-dire - facebook.com facebook Coppa del Mondo, in corso lo slalom di Schladming: in pista Vinatzer e altri 5 azzurri La seconda manche alle 20:45 Diretta streaming su Rainews.it rainews.it/maratona/2026/… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.