Vinatzer sfiora una rimonta epica nello slalom in Val d’Isere Vince Haugan bene Sala

Alex Vinatzer è protagonista di una rimonta incredibile nello slalom in Val d'Isere e sfiora il podio sulle nevi francesi. A vincere è il norvegese Timon Haugan, che nega la doppietta allo svizzero Loic Meillard, vincitore ieri in gigante. Doppietta norvegese sul podio, visto che al terzo posto conclude Henrik Kristoffersen. Bella gara anche di Tommaso Sala, che ritorna in Top-10. Haugan festeggia il sesto successo della carriera in Coppa del Mondo, riuscendo a scalare di una posizione rispetto a metà gara. Il norvegese ha preceduto di 28 centesimi lo svizzero Loic Meillard, che ha perso oltre due decimi nel solo ultimo tratto.

RIMONTA LEGGENDARIA! Vinatzer sfiora un podio da capogiro in Val d'Isere, grazie ad una seconda manche fenomenale che lo porta da 25esimo a QUARTO! Resta comunque un altro di grandissimo rilievo per Alex, che si conferma in grandissima forma S x.com

