Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 12 | 25

Dopo l’incidente sulla Salaria tra di Papa e lo svincolo di Settebagni che ha causato qualche disagio, la circolazione è tornata regolare in entrambe le direzioni. Tuttavia, il maltempo continua a creare problemi su molte strade del territorio. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla a sud di Roma e un’allerta arancione in altri tratti, dove diversi tratti sono allagati e alcuni sono stati chiusi. La via Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli è interdetta in entrambe le

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla Salaria tra di papà e lo svincolo di Settebagni la circolazione è regolare In entrambe le direzioni il traffico è rientrato alla normalità sulla rete viaria regionale Tuttavia molti sono i disagi a causa del maltempo ricordiamo l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio codice giallo è a sud del territorio regionale allerta arancione diversi tratti stradali allagati per questo motivo chiusa la via Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli nelle due direzioni siamo da Roma i tratti di strada allegati a Pontecorvo sulla provinciale Pontecorvo San Giovanni Incarico in contrada Santa Lucia poi sulla provinciale guglietta vallefratta La Chiusa tra il km 11 e 12 per l'esondazione del fiume siamo in località Amaseno ci spostiamo sulla provinciale e lei non la segnalati allagamenti in località Liverani ricordiamo poi la chiusura sulla regionale Ausonia per Pontecorvo è il km 13 nelle due direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza in questo caso a seguito di un evento franoso che è interessato la strada e giorni scorsi attenzione alle deviazioni posto vergine Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento

