Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 07 | 25

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale i primi spostamenti verso le sedi lavorative a complicare la situazione anche il maltempo Infatti è allerta gialla e arancione a sud della Regione Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12 18 ore sono previste sul Lazio azioni diffuse e temporali previsti anche venti da forti a burrasca sui settori appenninici e costieri e mareggiate lungo le coste esposte torniamo al traffico sul Raccordo Anulare i codini interna tra l'uscita i casi linea poi dalle 20 fino alla Pontina in esterna traffico rallentato dalla Prenestina Tiburtina anche tra Flamingo e Cassia Veientana infine dal Aurelia Pescaccio incolonnamenti sull'altra turbano della Roma Teramo da Settecamini al bivio per la tangenziale direzione centro sulla statale Pontina traffico rallentato concludi dalla Laurentina raccordo anulare In quest'ultima direzione sguardo alle consonanti code a tratti sulla Cassia sulla Flaminia da La storta e da nei due casi fino a via dei Due Ponti sul Centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione oro messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti basta al spa.

