Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 12 | 25

L'analisi della viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 12:25 evidenzia condizioni di circolazione senza criticità rilevanti, con traffico minimo sulla rete regionale. Per contenere l'inquinamento acustico, è stato rinnovato il divieto di transito notturno sulla tangenziale est e sulla circonvallazione Salaria. Inoltre, fino al 6 gennaio, i giovani tra 16 e 25 anni residenti nel Lazio possono viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici.

Astral infomobilità Bonanno di Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta senza particolari criticità al momento gli spostamenti sono minimi sulla rete viaria regionale voltiamo pagina a Roma nell'ambito dei provvedimenti volti al contenimento dell'inquinamento acustico sulla tangenziale est È rinnovato il consueto divieto di transito in orario notturno della sopraelevata tra Largo Passamonti e viale Castrense in entrambi i sensi di marcia incluse le rampe di accesso da via Prenestina e nel tratto della circonvallazione Salaria tra il Ponte delle Valli e via Nomentana sempre nelle due direzioni è il divieto attivo ogni notte sia feriale sia festiva dalle 23 alle 6 siamo in all'iniziativa della regione Lazio denominata a Natale 2025 per i giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residenti nel Lazio è iscritti alla carta giovani bella per noi per pochi giorni fino al 6 gennaio possono viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Trenitalia e Cotral alla scoperta delle bellezze del territorio da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

