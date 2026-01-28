Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 09 | 40

La viabilità a Roma e nel Lazio resta difficile. In queste ore si registrano code e rallentamenti lungo il Raccordo Anulare, tra la Cassia Veientana e la 24, e sull’Ardeatina, dove il traffico procede a rilento. Anche la strada verso l’aeroporto di Fiumicino è congestionata, con file tra Roma Fiumicino e la Pontina. Problemi anche sulla Salaria, con disagi dovuti a un incidente in precedenza. La Protezione Civile ha emesso un allerta gialla per pioggia e temporali, che stanno causando ulteriori criticità

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso in queste ore sulla rete viaria regione nello specifico sul Raccordo Anulare code a tratti interna dalla Cassia Veientana alla 24 a seguire code tra casi linea per rallentamenti dalla Ardeatina alla Roma Fiumicino ed esterna Si procede a rilento dalla diramazione Roma Casal del Marmo poi dal Aurelia Pescaccio e file tra Roma Fiumicino e Pontina e rallentamenti dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud risolto poi incidente permangono rallentamenti tra Prenestina e Nomentana ci sentiamo sull'altra turbano la Roma Teramo incolonnamenti da Settecamini al bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo sulla Roma Fiumicino potete ANSA del Tevere via del Cappellaccio nei due sensi di marcia un aggiornamento sulla Salaria ancora disagi per L'incidente è avvenuto in precedenza code tra fonte di papà lo svincolo di Settebagni nelle due direzioni Cambiamo argomento prudenza per l'allerta diramata dalla Protezione Civile del Lazio codice giallo è a sud del territorio regionale arancione Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12 18 ore sono previste sul Lazio precipitazioni diffuse e temporali previsti anche venti da forti a burrasca sui settori appenninici e mareggiate lungo le coste esposte A tal proposito la sua riforma che oggi sono cancellate le corse nave Ponza Formia delle 14:30 e la formia-ponza delle 17:30 cancellate anche le corse nave Formia Ventotene delle 9:15 e delle 15:30 e la Ventotene Formia delle ore 15 da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 09:40

Approfondimenti su Roma viabilità

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 09:40 del 9 gennaio 2026: l'incidente sull'autostrada Roma-Teramo è stato risolto, e la circolazione è tornata normale.

Alle ore 09:40 del 1 gennaio 2026, la viabilità nella regione Lazio si presenta generalmente fluida, con alcune variazioni sul trasporto pubblico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma viabilità

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 08:40Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale a ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

#Viabilità | #Chiusura | #Roma | #27gennaio Tor di Quinto, chiusa Via Bevagna altezza Via Flaminia Lavori di sostituzione dei pali dell'illuminazione pubblica @Emergenza24 | #Luceverde x.com

#Viabilità | #Chiusura | #Roma Tor di Quinto, chiusa Via Bevagna all'altezza di Via Flaminia per lavori di sostituzione dei pali dell'illuminazione pubblica #Luceverde - facebook.com facebook