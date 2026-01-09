Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 09 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 09:40 del 9 gennaio 2026: l'incidente sull'autostrada Roma-Teramo è stato risolto, e la circolazione è tornata normale. Rallentamenti persistono sul Raccordo Anulare e alcune consolari. La nuova rete di trasporto regionale UDR Lazio collega diverse aree del territorio. A causa del maltempo, le corse marittime verso Ponza e Ventotene sono state cancellate. Per dettagli e aggiornamenti, consultare il sito di

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sull' autostrada è risolto l'incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione raccordo anulare la circolazione al momento è tornata scorrevole in graduale miglioramento anche la situazione sulle consolari Flaminia e Salaria rispettivamente tra Grottarossa due ponti e tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali in entrambi i casi in direzione centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ha rimosso il precedente tamponamento tra Pontina e via del mare o è il traffico è in smaltimento permangono rallentamenti per traffico tra Nomentana e Tiburtina e più avanti altezza galleria Appia in esterna traffico nel complesso scorrevole lievi rallentamenti tra Prenestina e lo svincolo per La 24 voltiamo pagina c'è una novità nel trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio una rete strada che collega il territorio laziale sono attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di astrale dedicato al unità di rete per conosci itinerari orari e calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità in chiusura per il trasporto marittimo a causa di condizioni meteo avverse laziomar informa che per la giornata di oggi 9 gennaio non verranno effettuate le corse nave Ponza Formia delle 14:30 e Formia Ponza delle 17:30 e le corse unità veloce Formia Ponza e Formia Ventotene delle 15:30 Matteo Astral infomobilità per il momento di tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

