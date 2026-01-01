Alle ore 09:40 del 1 gennaio 2026, la viabilità nella regione Lazio si presenta generalmente fluida, con alcune variazioni sul trasporto pubblico. Le linee di autobus sono operative con orario festivo, mentre le zone a traffico limitato rimangono chiuse in centro e Tridente. La circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Napoli sta tornando alla normalità dopo un problema tecnico. Per aggiornamenti dettagliati, consultate le fonti ufficiali di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta priva di commenti sulla rete viaria regionale voltiamo pagina il trasporto pubblico capitolino e servizio è ripreso dalle 8 sull'intera rete con orario festivo in strada anche le linee bus Friuli 200 piacciono tra termini Piazzale dei Partigiani il centro Porta Pinciana e Prati ricordiamo che anche oggi sono chiuse le zone a traffico limitato di centro delle 6:30 fino alle 18 e Tridente dalle 6:30 fino 20 in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli la circolazione in precedenza rallentata risolto il problema tecnico a Roma Prenestina in graduale ripresa i treni alta velocità coinvolti hanno subito ritardi fino a 60 minuti da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 09:40

