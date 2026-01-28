Via Trinità Avellino | il palazzo crollato resta una minaccia urgenti decisioni radicali

Due giorni dopo il crollo del solaio in via Trinità, i residenti e le autorità sono ancora in allerta. Il palazzo resta una minaccia, e nessuno si sente sicuro. Le squadre di soccorso hanno già messo in sicurezza l’area, ma ora si cercano soluzioni rapide e definitive per evitare altri incidenti. La zona rimane isolata e si aspettano decisioni drastiche dal Comune per intervenire definitivamente.

Avellino, 28 gennaio 2026 – A due giorni dal crollo del solaio in via Trinità, la situazione dello stabile continua a destare profonda apprensione. Nonostante il tempestivo intervento del Comune e la rapida messa in sicurezza dell'area, le condizioni dell'edificio persistono in uno stato critico, imponendo la necessità di una risoluta presa di posizione. Il palazzo evidenzia vistose lesioni sulle murature perimetrali, manifestazione inequivocabile di un degrado strutturale ormai incancrenito nel tempo. La copertura, del tutto assente nella zona interessata dal cedimento, espone l'intero stabile alle intemperie, amplificandone la vulnerabilità.

