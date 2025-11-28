Minaccia di far salate il palazzo con una bombola 56enne spedito in ' esilio'

Divieto di dimora nella Regione Campania per Ernesto Neri, 56enne di Mondragone, tratto in arresto lo scorso 24 novembre per tentata strage e resistenza a pubblico ufficiale. E’ quanto stabilito dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

