Avellino crollo in via Trinità | il tempo e l’incuria presentano il conto

In via Trinità, ad Avellino, si è verificato un crollo del solaio di un edificio. L’intervento del Comune ha messo in sicurezza l’area e prevenuto ulteriori rischi. La situazione evidenzia come il tempo e l’incuria possano avere conseguenze significative sugli edifici storici e abitativi. Restano in corso le valutazioni per accertare eventuali responsabilità e pianificare interventi di ripristino.

Ieri sera, in via Trinità, ad Avellino, è crollato il solaio di un edificio. Il Comune è intervenuto subito, l’area è stata messa in sicurezza. Nessun ferito. È andata bene. Questa volta.Anni di abbandono, nessuna manutenzione: il palazzo racconta la propria storiaIl palazzo, però, racconta una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Avellino Crollo I contratti pirata presentano il conto: “rubano” 1,5 miliardi ai lavoratori I contratti pirata rappresentano un fenomeno che danneggia i lavoratori, sottraendo circa 1,5 miliardi di euro ogni anno. I ritardi del Pnrr presentano il conto: a rischio i progetti di ristrutturazione delle scuole I ritardi nell'implementazione del Pnrr minacciano di compromettere i progetti di ristrutturazione delle scuole, mettendo a rischio il futuro di numerosi studenti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Avellino Crollo Argomenti discussi: Crollo di una palazzina disabitata a Forino; Crolla una palazzina in pieno centro: paura in provincia di Avellino; Paura a Forino: crolla una palazzina disabitata; Casoria, il dramma degli sfollati. Forino, crolla una palazzina disabitata del centro storicoForino (AV) in via Guglielmo Marconi, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del fuoco di Avellino per il crollo di una palazzina disabitata. Le cause in corso del crollo ... corriereirpinia.it Forino, crolla un fabbricato di due piani disabitatoUn fabbricato di due piani è crollato a Forino, in provincia di Avellino. L'edificio a quanto risulta era disabitato. E il crollo non ha ferito nessuno. Sul posto vigili del fuoco ... ilmattino.it Nella serata di ieri, 25 gennaio, si è registrato il crollo di una palazzina disabitata da tempo a Forino, in provincia di Avellino. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco di Salerno per la messa in sicurezza dell’area. Inizialmente si è temuto che, il crollo, potesse - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.